Romero si presenta in conferenza: messaggio diretto a Pioli! Poi su Leao

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Luka Romero per rinforzare il reparto offensivo. Svelato anche il numero di maglia dell’argentino.

Il talento classe 2004 è arrivato dalla Lazio a costo zero ed è pronto a rinforzare l’attacco dei rossoneri. Stefano Pioli infatti potrà utilizzarlo sia come esterno offensivo sia come trequartista. Il giovane argentino è pronto a lottare per un posto nell’attacco rossonero sfruttando le sue principali caratteristiche: il dribbling e la grande velocità palla al piede.

Romero-Milan, contratto e numero di maglia

Sui propri canali social il Milan ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Lazio. Di seguito il comunicato ufficiale:

AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Romero Bezzana. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027

Il nuovo acquisto rossonero è pronto ad indossare la maglia numero 18.

Le prime parole in rossonero

Queste sono state le sue parole nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan:

Come ti stai trovando a Milanello e i tuoi compagni ti stanno aiutando ad ambientarti? Sono molto contento di stare qua e i miei compagni mi hanno aiutato molto quando sono arrivato. Dove ti vedi tecnicamente in uno schieramento a tre o con tre trequartisti? Io gioco dove mi mette il mister. Dietro la punta è quello che preferisco però mi piacciono tutti i ruoli d’attacco. Il tuo obiettivo è quello di convincere a farti rimanere o hai l’obiettivo di andare via e poi tornare con più esperienza? Il mio obiettivo è di restare qua, vengo ad imparare e voglio restare qua perché mi sento bene. C’è un giocatore a cui ti ispiri? Cosa hai imparato con Sarri? Qui ho visto tanti giocatori bravi come Ronaldinho e Kakà. Mi piaceva molto anche come giocava Diaz l’anno scorso. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è un bel campionato. Perché hai scelto il Milan? Ero al Mondiale Under 20, è arrivata l’offerta del Milan e non volevo ascoltare nessun altro. Volevo solo venire in un club storico come questo. Il Milan non ha avuto una buona storia con gli argentini, perché pensi che con te cambierà? Mi sento molto bene qua, sono qui per aiutare la squadra e voglio dare tutto. Qual è il tuo obiettivo al Milan? Sono qui per vincere, il campionato è lungo e vedremo partita per partita. Perché hai scelto il numero 18? Mi è sempre piaciuto come numero, molti miei familiari sono nati in quel numero. Pioli ti ha parlato di Brahim Diaz? Pulisic come ti è sembrato? Pioli non mi ha parlato di lui. Pulisic è un grande giocatore, farà molto bene. Io voglio imparare tanto da chi gioca in attacco. Cosa ti ha impressionato del modo di lavorare di Pioli e dei tuoi compagni? Stare qua è un sogno per me. Imparo tanto e mi piace tanto perché si fa tutto con la palla. Tu hai esordito giovanissimo, come vivi la pressione? Non ho mai avuto pressione, perché mi piace quello che faccio. Non ho paura o ansia di stare qua e so che questo è un gran club e devo dimostrare tanto, ma sono tranquillo e darò tutto. Quale tra i tuoi compagni ti incuriosisce di più? Voglio conoscere tutti, però mi è sempre piaciuto Leao che è un gran giocatore. Cosa ti ha detto Pioli? Con Pioli ho parlato tanto e sono molto contento perché è una persona che parla molto con me. Sei molto giovane e hai degli amici nel calcio. Prima di accettare hai parlato con qualcuno? Ho parlato con Romagnoli e Reina e mi hanno detto che questo è un club molto grande e starò molto bene.

Queste sono state le prime parole di Romero da giocatore rossonero. Quello che e emerge principalmente è la grande voglia di iniziare e di mettersi in mostra in un club prestigioso come il Milan.