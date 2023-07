Loftus-Cheek ritrova Tomori: “Son contento che sia successo in un grande club come il Milan”

Il neo acquisto rossonero Ruben Loftus-Cheek non ha nascosto la proprie emozioni all’idea di poter giocare nuovamente insieme a Fikayo Tomori.

Come ben noto, i due lo sono infatti stati per parecchi anni ai tempi delle giovanili del Chelsea, anche se il centrocampista, essendo leggermente più grande d’età, è riuscito ad aggregarsi in prima squadra con leggero anticipo rispetto al difensore. Nonostante ciò, salvo sporadiche eccezioni, le diverse esperienze in prestito in altri club inglesi li hanno tenuti divisi a lungo, impedendogli di vivere una stagione assieme da protagonisti.

Adesso, però, l’occasione che aspettavano è finalmente arrivata. Fikayo, nel frattempo, ha messo in bacheca uno Scudetto: il Diavolo gli ha offerto in questi ultimi anni tutto lo spazio che i Blues non erano mai riusciti a concedergli, necessario a mettere in mostra tutte le sue migliori doti. Quest’estate, Ruben l’ha raggiunto a Milano, con la speranza di poter ripercorrere i passi del suo amico.

Tomori: “Sono molto felice che Loftus-Cheek sia con noi, so che qualità ha”, poi il commento sulla prossima stagione

Di questo grande legame che lega i due sin da quando erano piccoli ne hanno parlato gli stessi Loftus-Cheek e Tomori, direttamente dal palco del “Joyride the future together”.

Le parole di Loftus-Cheek:

“Non immaginavo che avrei rincrociato Fik in Italia. Quando eravamo piccoli siamo arrivati al Chelsea insieme a 9-10 anni, tant’è che andavamo assieme al centro sportivo. Sono contento di poterci ritrovare qui in un grande club come il Milan”.

Pronta la risposta di Tomori, che ha poi svelato le sue aspettative in vista della nuova stagione:

“Anche io sono felice, so che qualità ha e sono molto contento che sia con noi. Spero che faremo una buonissima stagione. Ogni anno diventa più difficile dell’anno precedente, ma abbiamo una buona squadra. Non siamo ancora al completo, però siamo carichi”.

Evento BMW, presenti anche Calabria e Florenzi: le dichiarazioni dei due difensori rossoneri

Allo stesso evento, organizzato dal Milan e da BMW per celebrare il rinnovo della propria partnership, erano presenti anche Davide Calabria e Alessandro Florenzi.

Rimanendo in tema con la serata, l’ex terzino della Roma e del PSG ha lasciato un commento sull’andamento del raduno pre-stagionale di Milanello:

“Dobbiamo mettere benzina (ride, ndr). Stiamo lavorando”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, anche il capitano rossonero, che ha svelato le proprie sensazioni dopo questi primi giorni di allenamenti: