Maldini, è fatta per il trasferimento all’Empoli: svelate le modalità

Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore dell’Empoli, è fatta per il suo passaggio nel club toscano. Scopriamo le modalità del trasferimento.

Dopo aver esordito in Serie A con la maglia rossonera indossata prima dal nonno e poi dal padre, Daniel Maldini nell’ultima stagione ha giocato in prestito allo Spezia. Il figlio d’arte ha totalizzato tre reti, tra cui una proprio contro il Milan a San Siro, in 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. Daniel, però, anche in questa stagione non giocherà in quel di Milano. Si trasferirà all’Empoli, un club che negli ultimi anni è riuscito spesso a valorizzare i talenti italiani.

Le modalità del trasferimento di Maldini all’Empoli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, è fatta per il trasferimento di Daniel Maldini all’Empoli. L’ex trequartista dello Spezia si trasferirà in Toscana con la modalità del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e contro-riscatto fissato, invece, a 6 milioni di euro.

Il giocatore svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni, dopodiché arriverà l’ufficialità del passaggio nel club toscano.