Idea da 30 milioni per l’attacco: piace anche al Napoli e alla Juve

I dirigenti rossoneri stanno lavorando per regalare a Stefano Pioli una punta in grado di alternarsi con Olivier Giroud e di concretizzare un gran numero di occasioni da rete.

Il reparto avanzato del Milan è un argomento prioritario all’interno dell’ambiente rossonero. Se non ci sono dubbi sull’importanza di Rafael Leao e di Olivier Giroud, altrettanto non si può dire del resto del reparto offensivo: infatti Ante Rebic, Divock Origi e Junior Messias non garantiscono la stessa qualità e le stesse reti segnate del duo titolare.

Per questo motivo Stefano Pioli ha bisogno urgentemente di un centravanti che possa fare a partita in corso una staffetta con il nazionale francese o che possa giocare al suo fianco in un modulo a due punte, che potrebbe garantire dell’imprevedibilità alla manovra milanista.

Milan su Beto in caso di addio a Taremi

La punta in questione, nella testa di società e allenatore, è Mehdi Taremi, attaccante 30enne del Porto. Il giocatore ha una valutazione importante, e per questo motivo il Milan potrebbe virare su altri profili.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la società rossonera starebbe pensando a Beto dell’Udinese come alternativa all’attaccante del Porto, con i bianconeri che valutano la loro punta non meno di 30 milioni di euro.

Beto piace non solo a Napoli e Juve, ma anche all’Inter, con i nerazzurri che stanno attuando un derby di mercato anche per Taremi. Le due società sembrano muoversi all’unisono sul mercato, con i nerazzurri che starebbero pensando di rinunciare al giocatore del Porto per lo stesso motivo dei rossoneri: il prezzo del cartellino. Dopo Marcos Thuram, anche per Beto si giocherà una stracittadina di mercato tra le due milanesi.

L’attaccante dell’Udinese ha dimostrato di sapersi muovere molto bene in uno schema a due punte, supportato spesso da Gerard Deulofeu. In rossonero dovrebbe dividersi lo spazio con Giroud, o al massimo reggere sulle sue spalle il peso dell’attacco rossonero. Nella scorsa stagione ha raggiunto la doppia cifra e al Milan potrebbe superare ulteriormente i propri limiti.

Il Milan, con la figura del dirigente Furlani, è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, uno dei punti deboli della passata stagione. La soluzione potrebbe arrivare proprio dal nostro campionato, con l’identikit che potrebbe coincidere con un gigante portoghese di 1 metro e 94, forte fisicamente e di testa, capace di andare in doppia cifra senza particolari difficoltà. Beto potrebbe essere la soluzione per Stefano Pioli e il mondo Milan.