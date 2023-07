De Ketelaere via dal Milan? Il club ha deciso

La stagione da incubo di Charles de Ketelaere è terminata con l’eliminazione ai gironi dell’Europeo Under 21 con il suo Belgio.

Ennesima delusione stagionale per il giovane trequartista belga ed il suo futuro al Milan è sempre più in bilico. Indubbiamente è stato lui il flop di questa stagione in casa rossonera, acquistato nella scorsa sessione di calciomercato estiva dal Club Bruges per una cifra di 35 milioni di euro, il calciatore più costoso targato Red Bird.

De Ketelaere, partirà?

Il Milan aveva puntato tutte le sue cartucce sul belga per la stagione appena conclusa, ma purtroppo il giovane trequartista non ha saputo dare il suo apporto, realizzando 0 goal ed un solo assist nel corso di tutta la stagione, troppo poco.

Probabilmente CDK al momento resterà al Milan, a meno che nessuno offra una cifra che si aggira attorno ai 28-30 milioni di euro. Nel corso di queste ultime settimane c’è stato un interessamento da parte dell’Atalanta, disposta a discutere un prestito con diritto di riscatto.