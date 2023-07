Pulisic dal Chelsea al Milan: manca solo un tassello

Mercato Milan, trovata l’intesa con Christian Pulisic, ora si attende il Chelsea.

Secondo Sport Mediaset, l’ala statunitense vuole solo ed esclusivamente il Milan, ma i Blues hanno la necessità di monetizzare nonostante la scadenza sia fissata per il 2024.

Milan, cosa serve per l’approdo di Pulisic

Come già detto, il Milan ha trovato l’accordo con il calciatore statunitense, ma ora manca quello col Chelsea. Il club londinese chiede una cifra attorno ai 25 milioni. Pulisic è in scadenza nel 2024 e non ha ricevuto nessuna offerta di rinnovo visto che fa parte delle numerose cessioni previste nei piani dei Blues.

Ricordiamo che ci sono ottimi rapporti tra Milan e Chelsea, specialmente dopo l’affare che ha portato il centrocampista Loftus Cheek al Milan, che ha soddisfatto entrambe le parti.

Nonostante Pulisic sia senza ombra di dubbio la scelta numero uno in casa Milan, la dirigenza continua a tenere sott’occhio numerose piste alternative, a partire dal parametro zero Adama Traoré sino a Chukwueze del Villareal, che chiede 30 milioni di euro per il calciatore, cifra abbastanza alta.