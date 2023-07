Milan, addio ad un passo: riparte dalla Turchia!

Il Milan sembra vicino a piazzare un altro colpo in uscita: la prossima destinazione del giocatore rossonero potrebbe essere la Super Lig turca.

Fino ad ora, le principali operazioni del Milan in questa sessione estiva sono certamente avvenute sul mercato in entrata. Eccezion fatta per l’oneroso addio di Sandro Tonali, trasferitosi al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno concentrato i propri sforzi per regalare parecchi interpreti alla rosa del tecnico Stefano Pioli.

Ben sei giocatori sono infatti approdati in quest’ultimo mese a Milanello: in ordine di arrivo, Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor. La metà di questi andrà a rinforzare l’attacco rossonero e, presumibilmente, a loro si aggiungerà anche l’imminente settimo acquisto, Samuel Chukwueze del Villarreal,

Milan, prosegue la rivoluzione in attacco: gli indiziati all’addio

Prosegue dunque senza sosta la rivoluzione in atto nel reparto offensivo del Diavolo, dalla quale non verranno certamente risparmiati alcuni attaccanti rimasti fuori dal progetto tecnico.

In particolare, i numerosi arrivi spingeranno verso il trasferimento Ante Rebic, reduce da una stagione particolarmente deludente dal punto di vista realizzativo. Non convocato dall’allenatore rossonero per la tournée precampionato negli Stati Uniti, il croato si allenerà a Milanello nelle prossime settimane, in attesa dell’offerta giusta che possa soddisfare le sue richieste e quelle del club di Via Aldo Rossi.

Il Besiktas punta Rebic: prima offerta al Milan

Sin da inizio mercato, alcuni club provenienti dalla Bundesliga e dalla Super Lig hanno manifestato forte interesse all’acquisto dell’esterno croato. In particolar modo, il Besiktas avrebbe già avviato i primi contatti con il Milan per intavolare la trattativa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club turco avrebbe infatti informato i rossoneri di essere disposti ad accogliere Rebic con la formula del prestito. Dal canto suo, il Milan auspicherebbe per l’inserimento di un’opzione di acquisto a titolo definitivo dell’ex Eintracht Francoforte, per evitare che tale scenario possa ripresentarsi al termine della prossima stagione: il contratto del n°12 scadrà infatti solamente a giugno del 2025.

Dalle parti di Casa Milan filtra comunque fiducia sul fatto che le due società possano trovare una soluzione valida per entrambe le parti. Arrivato nell’estate del 2019, dopo 123 presenze e 29 reti complessive in tutte le competizioni con la maglia rossonera, Rebic sembra sempre più vicino a lasciare l’Italia.