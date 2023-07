Milan, altro derby con l’Inter: è sfida per un attaccante

I Rossoneri sarebbero pronti all’ennesimo derby di mercato con i cugini nerazzurri. L’obiettivo è di accelerare per un attaccante.

Il calciomercato è da sempre ricco di sorprese e colpi di scena, ma negli ultimi mesi una cosa sembra certa: Milan e Inter che si danno battaglia anche fuori dal campo. Questa sessione di mercato ha già regalato parecchi derby, prima Marcus Thuram e poi Davide Frattesi (entrambi sbarcati nella Milano nerazzurra), senza dimenticare i vari obiettivi in comune e nelle ultime ore sembrerebbe finito nel mirino del Diavolo un obiettivo dei cugini.

Entrambi i club sono alla ricerca di un attaccante che possa garantire un buon numero di reti. Il primo nome nella lista dei Nerazzurri è quello di Folarin Balogun dell’Arsenal, ma in giornata anche il Milan sembrerebbe pronto a chiedere informazioni per il centravanti dei Gunners.

Il Milan tenta lo sgarro all’Inter: Balogun nel mirino

I prossimi giorni potrebbero dar vita all’ennesimo derby di mercato. Secondo quanto riportato dalla testata inglese The Independent, l’attaccante statunitense Folarin Balogun sarebbe finito nel mirino di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada per rinforzare il reparto offensivo, grande problema dei Rossoneri nella passata stagione dove le ottime prestazioni di Olivier Giroud non sono bastate a nascondere i flop di Divock Origi e Charles De Ketelaere.

La richiesta del club inglese per il talento classe 2001 è di circa 40 milioni di euro. Cifra sicuramente molto alta che può essere più di un problema, al momento l’Inter sembrerebbe in netto vantaggio anche grazie alla cessione al Manchester United di André Onana, che garantisce un buon tesoretto da reinvestire anche per la punta.

Chi è Balogun? Il talento che ha incantato Francia e Stati Uniti

La stagione 2022/23 è stata senza dubbio quella dell’esplosione per Folarin Balogun. Il gioiello nato a New York è arrivato in prestito ai francesi del Reims da perfetto sconosciuto, mentre se ne è andato da vero idolo dei tifosi. Ben 39 presenze condite da addirittura 22 gol, statistiche di alto spessore considerando il club in cui ha l’americano ha giocato (undicesimo in Ligue 1).

Il 2023 è stato l’anno della consacrazione anche in Nazionale. Dopo aver mosso i suoi primi passi nelle giovanili della Nazionale inglese, lo scorso giugno è arrivata la prima convocazione con gli Stati Uniti, dove si è subito messo in mostra. Debutta nelle semifinali di CONCACAF Nations League nella vittoria per 3-0 con il Messico e dopo tre giorni trova il suo primo gol nel 2-0 al Canada, che regala la coppa gli USA.