Il Milan cede un altro top? La rivelazione, i tifosi tremano

Stefano Pioli potrebbe perdere un’altra pedina importante dopo Tonali: la rivelazione sul futuro del giocatore fa tremare i tifosi.

Si accende finalmente il mercato rossonero. Iniziano ad arrivare i primi colpi in entrata della nuova era Moncada–Furlani. Per la porta è arrivato il vice Maignan, dove è stato acquistato Marco Sportiello dall’Atalanta ufficializzato nei giorni scorsi, mentre a centrocampo Pioli abbraccerà Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. La tifoseria, però, soprattutto dopo l’inaspettata cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 75 milioni di euro, chiede di più. E non ha tutti i torti, perché per ritornare a vincere, o per lo meno a competere, bisognerà investire adeguatamente e con cognizione di causa.

Nei prossimi giorni sono attesi gli affondi decisivi per Christian Pulisic e Adama Traoré, profili individuati dall’area sportiva per rinforzare la batteria degli esterni d’attacco. Il talento statunitense (con passaporto croato) dovrebbe essere il prossimo grande colpo in casa rossonera. Il Chelsea, infatti, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire da Londra. Per quanto riguarda Traoré, invece, la questione è meno complicata, essendo in scadenza di contratto. Andrà trovato soltanto l’accordo sull’ingaggio. Occhio anche al possibile arrivo di Samuel Chukwueze che, soprattutto nelle ultime ore, starebbe scalando le gerarchie di preferenza della dirigenza.

Non solo Tonali, anche Kalulu sul mercato: forte pressing dalla Premier League

Tuttavia, la nuova proprietà ha dichiarato implicitamente che, da qui alla fine del mercato, potrebbero esserci nuove cessioni eccellenti. Tonali (annunciato in giornata dal suo nuovo club) potrebbe presto essere raggiunto in Premier League da un suo ex compagno di squadra. Si tratta di Pierre Kalulu, difensore classe 2000, individuato come possibile altro sacrificato in caso di cessioni. Nell’ultima stagione ha perso il posto da titolare a favore di Malick Thiaw, e nelle rotazioni di Pioli non sembra indispensabile. L’altra grande incognita che pende sulla sua testa è il ruolo.

Durante la sua ultima annata in rossonero, infatti, Kalulu non è riuscito a confermarsi sui livelli della stagione dello Scudetto quando, assieme al compagno di reparto Tomori, riuscì a formare una coppia difensiva di tutto rispetto. Lo slittamento sulla fascia destra – al posto di Calabria – non ha sempre fornito grandissime risposte positive, ragion per cui potrebbe seriamente pensare di trasferirsi altrove.

Diversi club inglesi avrebbero puntato gli occhi su di lui, ma non solo. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un sondaggio da parte della Juventus che ha offerto il cartellino di McKennie in cambio di quello del centrale francese. Ad oggi non ci sono sviluppi sul fronte bianconero ma, se Kalulu dovesse davvero partire, i dirigenti si fionderebbero su Fresneda. Il laterale spagnolo è ancora favorito su Singo del Torino.