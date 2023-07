Milan, colpo da sogno dal Bayern Monaco: la situazione

La squadra rossonera durante questo calciomercato ha in mente un colpo da sogno dal Bayern Monaco. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Milan sta pianificando il proprio mercato per rendere la squadra più competitiva per la prossima stagione.

Lunedì 10 luglio inizieranno gli allenamenti a Milanello e ieri, Pioli, ha avuto il suo primo summit con la squadra che si occupa del calciomercato per parlare sia dei possibili ingressi ma anche delle possibili uscite, dopo l’arrivo di Sportiello e Loftus-Cheek e la cessione di Sandro Tonali.

Possibile colpo da sogno per i rossoneri

Secondo quanto detto su SportItalia dal giornalista Pedullà, il Milan ha individuato come profilo ideale il calciatore Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 del Bayern Monaco e della nazionale olandese, per vestirlo in rossonero

Il giocatore spinge per lasciare l’attuale squadra dopo solo un anno alla ricerca di una squadra che gli dia maggiore spazio, infatti, nella stagione 2022/2023 ha collezionato 24 presenze per un totale di 559 minuti.

Ha un contratto che scade nel 2027 ma il Bayern Monaco non ha intenzione di cederlo.