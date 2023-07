Milan, destino segnato: “Via in prestito”, è inevitabile

Il giocatore del Milan ha il destino segnato, dovrebbe andar via in prestito già in questa sessione di mercato dopo la grande delusione

Il Milan sta conducendo un grandissimo mercato, grazie anche alla cessione di Sandro Tonali che ha fruttato 80 milioni di euro. I rossoneri hanno potuto acquistare giocatori come Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic e Chukwueze. Senza dimenticare Noah Okafor, inseguito a lungo dalla dirigenza.

Una sessione estiva del tutto diversa rispetto a quella dell’anno scorso, quando il colpo di punta di Maldini e Massara fu Charles De Ketelaere. Il percorso del trequartista belga è stato disastroso sotto ogni punto di vista e infatti sono arrivate tantissime critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

L’unica giocata degna di nota della scorsa stagione di De Ketelaere è stato un assist a San Siro contro il Bologna. Dopodiché, quasi il nulla, con Pioli che ha preferito in più di un’occasione schierare Brahim Diaz dietro il centravanti di turno.

Questo ha portato De Ketelaere ad avere una fragilità mentale non indifferente, vista la grande difficoltà nell’affermarsi non solo nell’undici titolare, ma anche durante la partita.

Proprio il futuro del trequartista belga potrebbe essere altrove, nonostante gli oltre 30 milioni di euro spesi dal Milan per acquistarlo dal Club Brugge.

Milan, cessione per De Ketelaere fin da subito

A parlare della cessione di Charles De Ketelaere è stato Danilo Pagni, procuratore sportivo, ai microfoni di ‘MilanNews.it’: “De Ketelaere andrà via in prestito con obbligo di riscatto. Non ha le caratteristiche che richiede Pioli in fase offensiva e difensiva, dunque credo che il Milan non sia interessato a tenerlo in squadra”.

Insomma, una vera e propria bocciatura per quello che doveva essere l’enfant prodige dei rossoneri lo scorso anno. E magari, dopo un anno di ambientamento, nella prossima stagione.

Ciò che succederà in questa sessione di mercato dipenderà molto dalla volontà di Pioli. Scommettere ancora su De Ketelaere non è semplice, soprattutto visti i tanti acquisti a centrocampo e sugli esterni offensivi, che potrebbero anche portare all’impiego di un 4-3-3 piuttosto che del classico 4-2-3-1.

Il club che maggiormente si è fatto avanti per acquistare De Ketelaere è il PSV. Si è parlato anche dell’Aston Villa, ma è in Eredivisie che il trequartista belga potrebbe continuare la carriera. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un prestito, forse con l’inserimento di un diritto di riscatto. E a quel punto andrà attesa la risposta definitiva del Milan.