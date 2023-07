Milan: dopo Maldini all’Empoli pronta un’altra cessione in Serie A

I rossoneri si stanno preparando ad una finestra di mercato estiva, che potrebbe comportare la partenza di alcuni membri del team, su cui il tecnico Pioli al comando sta attualmente riflettendo, valutando al contempo le migliori offerte in arrivo.

In primo luogo, secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, i Diavoli avrebbero adesso ufficializzato il passaggio in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto di Daniel Maldini all’Empoli. Il giovane centrocampista ed attaccante italiano, figlio del leggendario Paolo Maldini, dopo diverso tempo passato in maglia rossonera, sembra ora destinato alla toscana.

Maldini si unisce all’Empoli, Gabbia potrebbe seguire una nuova strada

Maldini potrebbe però non essere il solo a svestirsi della maglia rossonera; un altro giocatore che potrebbe salutare Milano è il difensore centrale Matteo Gabbia. Il promettente difensore classe ’99 sembra aver suscitato l’interesse del Frosinone, club che prometterebbe al giovane talento di giocare con più regolarità.

In definitiva, Gabbia potrebbe dunque cercare altrove più spazio per far conoscere le sue qualità, mentre il passaggio di Daniel Maldini all’Empoli rappresenta un’occasione per lo sviluppo del giovane centrocampista.

Sarà dunque interessante nei prossimi giorni restare aggiornati per vedere come il team di Pioli deciderà di gestire questa fase delicata del mercato estivo e come queste decisioni si riverseranno sulla composizione finale della rosa per la prossima stagione.