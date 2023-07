Milan, il comunicato ufficiale della Uefa sul Fair Play Finanziario

Arrivata la comunicazione ufficiale della Uefa sul rispetto degli obblighi derivanti dal settlement agreement firmato sul FPF.

Il Milan ha centrato gli obiettivi finanziari prefissati per la stagione 2022 e per questo motivo non subirà alcuna sanzione. A renderlo noto è stata la Uefa con una nota ufficiale. Di seguito il comunicato:

Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022. Questa è l’ultima volta che il CFCB ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018

Il Milan non era l’unico club italiano sotto la lente d’ingrandimento della Uefa. Difatti anche i cugini nerazzurri e la Roma erano tenuti sotto controllo e anche loro hanno superato il tutto senza alcuna sanzione, poiché hanno rispettato tutti gli obblighi previsti nell’accordo.

Il periodo di osservazione continua

Nonostante la verifica sia andata a buon fine e il momentaneo sospiro di sollievo però per i tre club italiani il monitoraggio ancora non è terminato. Il Club Financial Control Body, che si occupa di questo controllo, continuerà a tenere sotto osservazione il loro operato anche nella prossima stagione.

Non possono gioire come le italiane invece Barcellona e Manchester United. Il club catalano campione di Spagna è stato sanzionato per una cifra di 500 mila euro per aver “dichiarato erroneamente, nell’esercizio 2022, utili derivanti dalla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti di giocatori) che non sono un reddito rilevante ai sensi dei regolamenti”. Mentre per lo United è scattata una sanzione di 300 mila euro per “aver riportato deficit minimi al requisito di pareggio di bilancio”.