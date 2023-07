Milan, il Fenerbahçe su Krunic: la situazione

Sirene turche per Rade Krunic: il Fenerbahçe è interessato al centrocampista bosniaco. Dopo l’addio di Arda Guler, la squadra turca ha messo da parte un tesoretto da investire sul mercato e in parte lo ha già fatto con gli acquisti di Becao, Dzeko e Tadic. Il prossimo obiettivo sarebbe proprio Krunic.

Ci sarebbe già stato un contatto tra le parti, ma ciò non vuol dire necessariamente che partirà una trattativa. Il Milan non ha alcun interesse particolare a cedere Krunic, che ha anche un contratto fino al 2025 con i rossoneri e che dopo un inizio difficile a Milano, ha trovato grande spazio nelle ultime due stagioni.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nonostante l’interesse del Fenerbahçe, il Milan vuole tenere Krunic. In particolare, Stefano Pioli non vuole farne a meno perché lo ritiene importante, data anche la sua grande duttilità che gli consente di giocare in molti ruoli.

Krunic garanzia di Pioli nel nuovo Milan

Il Milan ha investito tanto, rivoluzionando un po’ la rosa. Le più grandi novità sono arrivate a centrocampo, con gli innesti di Reijnders e Loftus-Cheek e l’imminente arrivo di Musah. I rossoneri hanno già salutato Tonali e in una squadra che va a formare delle nuove gerarchie, dei nuovi schemi, una nuova intesa, è importante mantenere degli equilibri e dei giocatori che conoscono l’ambiente.

Krunic è uno di questi e tra l’altro, se uno dei nuovi arrivati dovesse avere bisogno di tempo o dovesse avere un problema fisico, il bosniaco potrebbe rimpiazzare chiunque di loro, vista la già citata duttilità che Pioli apprezza. Krunic rappresenta una garanzia per il tecnico meneghino.