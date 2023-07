Milan, il messaggio dalla Curva: la richiesta alla società

Le facce nuove al momento sono tre: Sportiello, Loftus-Cheek e Romero. Niente da fare per Pulisic, l’affare è chiuso ma non ci sono i tempi tecnici per permettergli di iniziare a lavorare fin dal primo giorno. I tifosi vogliono di più.

Rientrati dai prestiti Caldara, Maldini, Colombo, Nasti e Lazetic, ma destinati comunque a ripartire. Bennacer continua il recupero dal lungo infortunio. Lo striscione dei tifosi non lascia spazio a molte interpretazioni.