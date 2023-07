Milan, jolly offensivo per Pioli: può arrivare in prestito

Varie trattative in sospeso per i rossoneri hanno portato la società a puntare su nuovi nomi. Spunta un jolly. Può arrivare in prestito!

Stallo nella trattativa per Reijnders con l’AZ, Musah in sospeso, Taremi al momento solo sondato, Chukwueze sempre più lontano, ecc… Situazione di fermo per vari obiettivi in casa Milan hanno portato la società a puntare su nuovi nomi, specialmente per l’attacco. Si cerca un jolly offensivo in grado di ricoprire gran parte dei ruoli in attacco, ma specialmente la fascia destra.

Direttamente dal Villareal: i rossoneri provano la chiusura!

Olandese, principalmente esterno sinistro ma all’occorrenza ha occupato qualsiasi ruolo offensivo disponibile dalla prima punta all’esterno destro. Il suo nome è Arnaut Danjuma ed arriverebbe direttamente dal Villareal. Non andrebbe a sostituire nomi cone Morata, Scamacca o Taremi ma sarebbe un jolly fondamentale per l’attacco dei rossoneri.

Ottima propensione offensiva, grandi doti nel dribbling, ma non segna molto (10 gol il suo record in campionato). Danjuma rivestirebbe comunque un ruolo fondamentale nell’attacco del club e troverebbe molto spazio con qualsiasi modulo grazie alla sua duttilità.

L’olandese è interessato al Milan e lo ha fatto sapere nei primi dialoghi. Non vi è ancora l’accordo economico, ma c’è il via libera del giocatore alla trattativa. Occhio all’Everton che apprezza il giocatore ed era già vicino a prenderlo in passato. Anche l’Atalanta ed il Feyenoord sono sulle sue tracce, ma resta tutto in evoluzione.

Danjuma non risulta sicuramente nel progetto tecnico del Villareal e verrà sicuramente ceduto in questa sessione di mercato. Il sottomarino giallo vorrebbe cederlo in maniera definitiva, ma sarà molto difficile piazzarlo così. L’impressione è che la società possa aprire ad un prestito oneroso, soluzione ideale per il Milan. Secondo le prime indiscrezioni l’Everton offrirebbe più ingaggio al giocatore, ma i rossoneri hanno il vantaggio Champions League. Trattativa in evoluzione, ma si viaggia dritti verso una soluzione in tempi brevi.