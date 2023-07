Milan, l’annuncio: “È fatta!”, Furlani chiude un altro acquisto

Il Milan sta procedendo a suon di firme con il proprio lavoro in ottica calciomercato: Furlani sta chiudendo anche un altro acquisto. Le novità.

Il Milan sta man mano raggiungendo i propri obiettivi di mercato. Dopo alcune operazioni volute e mancate, Giorgio Furlani ha raddrizzato il tiro e sta di volta in volta portando a termine gli affari imbastiti per andare a rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un altro acquisto sta per essere chiuso.

Il Milan sta puntando a rafforzarsi quanto più possibile in vista della stagione 2023/24. Dopo la cessione di Sandro Tonali e il rientro di Brahim Diaz al Real Madrid, si sta lavorando anche su altre operazioni in uscita. Ma l’attenzione massima la stanno catturando quelle in entrata.

Dopo diversi nomi per cui sono arrivati gli annunci ufficiali, un altro ingresso nella famiglia rossonera sembra adesso essere molto vicino. Si tratta di Tijjani Reijnders, nome su cui il Milan sta lavorando da diverse settimane. Adesso sembra essere tutto fatto: le ultime novità sul classe 1998 in forza in Olanda all’AZ Alkmaar.

Reijnders al Milan, operazione in chiusura: si lavora sulle ultime formalità

Il Milan ha seguito con grande attenzione il profilo di Tijjani Reijnders per portarlo in rossonero. Dopo la chiusura degli affari per Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero, ecco che sta arrivando un altro colpo siglato Giorgio Furlani. La cessione di Sandro Tonali ha permesso di avere maggiore margine di manovra e i rossoneri stanno perciò puntando su profili mirati per rinforzarsi. Uno di questi è appunto Reijnders, centrocampista che può giocare anche da mediano. Le novità arrivano direttamente dall’Olanda.

Secondo quanto riferito dal portale olandese ‘Azalerts.nl’, infatti: “È quasi tutto fatto per il trasferimento di Tijjani Reijnders al Milan”. “Si sta lavorando agli ultimi dettagli – si legge – e poi Reijnders potrà svolgere le visite mediche. A breve diventerà un nuovo giocatore del Milan”. E infine: “Reijnders dovrebbe recarsi a Milano nei prossimi giorni per firmare ufficialmente“. Il suo contratto è in scadenza con l’AZ Alkmaar nel 2028, ma si sta raggiungendo un compresso tra domanda e offerta.