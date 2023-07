Milan, nuova beffa dalla Serie A: dopo Frattesi altro obiettivo a rischio

Dopo Davide Frattesi, pronto a trasferirsi all’Inter, un’altra big italiana è pronta a soffiare un obbiettivo dei Rossoneri. Ecco di chi si tratta.

In giornata è arrivata l’accelerata definitiva da parte dell’Inter che ha praticamente chiuso l’affare Frattesi. Il neroverde non sembra però essere l’unico obiettivo a cui il Milan dovrà rinunciare per colpa di un’italiana. Nelle ultime ore infatti la Roma di Jose Mourinho avrebbe sorpassato i Rossoneri per Daichi Kamada.

Kamada vicino alla Roma, altra beffa in arrivo per il Milan

Il giapponese ex Eintracht Francoforte nelle scorse settimane era praticamente ad un passo dal Milan, ma il Diavolo aveva messo in stand-by la trattativa per provare l’assalto all’esterno destro Samuel Chukwueze del Villarreal, avendo a disposizione un solo slot per un extracomunitario.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Roma avrebbe mostrato il suo interesse per l’asiatico e con un contratto da quasi 3 milioni di euro a stagione sembrerebbe pronta a regalare a Mourinho un vero e proprio jolly per il centrocampo.