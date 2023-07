Milan, nuova offerta per Reijnders: la posizione dell’AZ

Ci si avvicina sempre di più al quinto acquisto del mercato rossonero, con la fumata bianca che dipende solo dalla squadra olandese.

La priorità numero uno della dirigenza rossonera dopo l’arrivo di Christian Pulisic ha un nome: Tijjani Reijnders. Il centrocampista dell’AZ Alkmaar è da tempo obiettivo di mercato, visto come profilo ideale per rinforzare la mediana. Con la nuova offerta rossonera siamo quasi giunti al termine della telenovela, con l’ultimo tassello in arrivo pronto a completare il puzzle.

Milan-Reijnders: manca solo il sì dell’AZ

La Gazzetta dello Sport rassicura i tifosi milanisti, vicini ad accogliere un nuovo giocatore a Milano. Il quotidiano rosa stamattina riporta le cifre della nuova offerta per Tijjani Reijnders, che si avvicinano molto alle richieste del club di appartenenza. Il Milan mette sul piatto 20mln+5 di bonus per il centrocampista, avvicinando così ai 25 chiesti dall’AZ.

La risposta della società olandese è l’ultimo passaggio prima di annunciare definitivamente la fine dalla trattativa, che si concluderà salvo imprevisti con l’approdo in maglia rossonera del giocatore. Uno che non vede l’ora di godersi le prestazione del 24enne è sicuramente mister Pioli, colui il quale è pronto a metterlo al centro del progetto convincendo il centrocampista a rifiutare tutte le altre proposte, addirittura una direttamente dal Barcellona.