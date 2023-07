Dove vedere Milan-Real Madrid in Tv e streaming

Milan e Real Madrid, le due squadre più titolate d’Europa, si affrontano negli Stati Uniti. Ecco tutte le info sulla partita e dove vederla.

Milan e Real si sfideranno in un’amichevole estiva che darà ad entrambe le squadre il via alle loro rispettive tournée negli Stati Uniti. In questa sfida, Ancelotti ritroverà il suo amato Milan, stessa cosa di Brahim Diaz, che ha lasciato i rossoneri proprio al termine della stagione appena conclusa.

Dove vedere Milan-Real Madrid: orari ed info

L’amichevole estiva tra Milan e Real Madrid si giocherà lunedì 24 luglio alle ore 4.00 (orario italiano), al Rose Bowl di Pasadena, proprio lo stadio in cui si giocò la finale di Coppa del Mondo tra Italia e Brasile nel 1994, con il famoso rigore sbagliato da Roberto Baggio.

La sfida sarà visibile sia su DAZN sia su Sky. Per seguire il match su DAZN si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport Summer. La gara sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go

Le probabili formazioni di Milan e Real

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Krunic; Leao, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr. All. Ancelotti.