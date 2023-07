Milan-Real Madrid: tante novità per Pioli

Il Milan è pronto a dar inizio al Soccer Champions Tour con una sfida di lusso contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Lunedì 24 luglio al “Rose Bowl” di Pasadena il Milan è pronto a sfidare il Real Madrid nella prima partita ufficiale di questa tournée americana. La sfida si svolgerà alle ore quattro italiane, le 19 locali. Il match non sarà visibile in tv in chiaro, ma sarà possibile vedere la partita solo su Dazn e Sky Sport.

Le probabili formazioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Stefano Pioli è intenzionato a confermare il 4-3-3 inserendo i primi nuovi acquisti negli undici titolari. In porta ci sarà Sportiello. La linea difensiva sarà composta da Calabria, Gabbia, Tomori e Florenzi. A centrocampo si punta sulla dinamicità e sulla forza fisica: Loftus-Cheek, Krunic e Pobega saranno i titolari. In attacco occhi puntati su Pulisic, che affiancherà Colombo e Messias.

Ancelotti invece dovrebbe schierare il suo Real Madrid con un 4-4-2. In porta ci sarà Courtois. In difesa il reparto sarà composto da Lucas Vázquez, Militao, Nacho e Mendy. A centrocampo partiranno titolari Bellingham, Camavinga, Kroos e Valverde. In attacco invece l’allenatore ex Milan è pronto ad affidarsi alla tecnica e alla fantasia della coppia Vinicius-Rodrygo.