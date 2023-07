Milan, salta la cessione del difensore: il possibile scenario

Dopo i tanti acquisti i rossoneri hanno anche bisogno di vendere. Nelle ultime ore sembra essere sfumato l’addio di un difensore.

Al momento il Milan è senza dubbio il club italiano più attivo sul mercato, sono ben sette i giocatori sbarcati nella sponda rossonera di Milano e sicuramente non saranno gli unici ad arrivare in questa sessione. Ovviamente però il Diavolo ha anche la necessità di far partire qualcuno, dopo la dolorosa cessione di Sandro Tonali l’obiettivo è quello di dire addio solo a chi non è ritenuto centrale negli schemi di Stefano Pioli.

Tra i tanti nomi, c’è anche quello di Fode Ballo-Touré. Nei giorni passati si faceva sempre più insistente la notizia che vedeva il terzino senegalese vicino al trasferimento agli inglesi del Fulham, in giornata sembra però essere arrivata la chiusura da parte del classe ’97 che avrebbe stravolto i piani di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Ballo-Touré al Fulham, no del difensore: la sua volontà è un’altra

Sembrava tutto fatto e invece è arrivato l’inaspettato colpo di scena. Milan e Fulham avevano trovato l’intesa per la cessione dell’ex Monaco sulla base di 4 milioni di euro, si aspettava solo la decisione del giocatore e oggi è arrivata. Secondo calciomercato.com Ballo-Touré ha declinato l’offerta del club inglese e ha già reso nota la sua intenzione: trasferirsi al Bologna di Thiago Motta.

Gli emiliani avrebbero assicurato un posto da titolare al numero 5 rossonero, tanto per convincere il giocatore. Tanta delusione per il Milan che adesso dovrà trovare un accordo con i rossoblù, dopo aver rifiutato giorni fa la proposta di un prestito gratuito con diritto di riscatto. La decisione di Ballo-Touré avrebbero inoltre bloccato i Rossoneri anche su un altro fronte.

Rifiutato il Fulham, Ballo-Touré mette Calafiori in stand-by

In caso di cessione del senegalese, il profilo scelto per sostituirlo sembrerebbe essere quello di Riccardo Calafiori, classe 2002 del Basilea con un passato alla Roma. Il Milan avrebbe presentato un’offerta al club di svizzero che si aggirerebbe sui 500mila euro più bonus e si attenderebbe la risposta.

La fumata nera nella trattativa con il Fulham per Ballo-Touré, avrebbe però costretto il Diavolo a congelare l’arrivo del terzino italiano a Milanello. Prima bisognerà cedere il classe ’97 e poi si potrà accelerare per l’ex Roma, per questo motivo la frustrazione del club di via Aldo Rossi è tanta.