Milan scatenato: alzata l’offerta, si può chiudere a breve

Il Milan continua le proprie operazioni di calciomercato: un’altra chiusura sembrerebbe essere vicina per il club.

Il Milan non lascia nulla al caso in questa sessione estiva di calciomercato e sta regalando a Stefano Pioli una serie di rinforzi che il tecnico romagnolo dovrà essere capace di saper adattare al proprio stile di gioco sfruttando le loro capacità.

Tanti volti nuovi in Casa Milan e dopo l’arrivo di Reijnders a Milano, che oggi sta svolgendo le visite mediche, e dopo lo sbarco di Pulisic, sembra essere vicina la chiusura di una trattativa per un altro giocatore americano. In attacco, reparto assolutamente da riempire, piace Taremi del Porto, mentre a centrocampo è vicino l’arrivo di un altro rinforzo per Stefano Pioli: si tratta del giovane Yunus Musah.

Il Milan rilancia, Musah più vicino?

Il club rossonero continua a seguire Yunus Musah, centrocampista del Valencia, ed è pronto ad avvicinare la propria offerta a quella richiesta del club. Il giovane giocatore classe 2002 ha già dato il suo sì al Milan accordandosi per un ingaggio di 2 milioni di euro netti a stagione. Adesso la palla passa ai due club che dovranno trovare l’accordo definitivo per portare a buon fine la trattativa.

Secondo SportMediaset, l’offerta del Milan è salita sui 18 milioni di euro che, comprendendo altri bonus, va a toccare i 2o milioni che il club spagnolo gradirebbe per lasciar partire il proprio giocatore. Inizialmente le richieste iniziali, da parte del Valencia, erano molto più alte, sui 25-30 milioni di euro. Ora il club spagnolo però è pronto a concedere uno sconto ai rossoneri. Dunque sono ore importanti per la trattativa che può vedere la fumata bianca già nei prossimi giorni.

Il Milan quindi andrebbe a segnare un altro colpo per il proprio centrocampo, adattabile anche alla fase offensiva, dato che Musah ha ricoperto ruoli come esterno di destra offensivo e in altri casi trequartista. Già titolare con la sua nazionale, il centrocampista ha debuttato con gli Stati Uniti ad appena 17 anni.

L’accelerata del Milan in queste ore sul mercato è dovuta anche dal fatto che la squadra il 21 Luglio partirà per la tournée americana e Pioli vorrebbe avere la propria squadra al completo, nuovi acquisti compresi. Si tenta quindi la chiusura prima di venerdì per poi volare negli States e affrontare tre big match: i rossoneri si confronteranno con Real Madrid, Barcellona e Juventus per preparare al meglio la stagione che verrà.