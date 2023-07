Milan, senti Leao: “Sono carico e pronto”, poi le parole sulla 10

Rafael Leao è pronto per la nuova stagione rossonera, carico di energia positiva ha avuto modo di esprimere le sue sensazioni.

Nuova stagione stesso Leao. Carico e come sempre positivo il portoghese è pronto a sfoggiare le sue giocate e i suoi scatti sui prati verdi con il suo solito sorriso in viso. Terminate le vacanze e la preparazione con il proprio preparatore atletico ora Rafael Leao rientrerà a Milano e sarà a disposizione di Pioli per concentrarsi assieme alla squadra e ai suoi nuovi compagni sulla stagione che verrà.

Leao, le sue parole

Quella che verrà sarà la prima stagione di Leao con la maglia numero 10 sulla schiena.

Numero che porta indubbiamente responsabilità sul portoghese che però non ha paura di affrontare come da lui espresso alla Gazzetta dello Sport quest’oggi. Queste le parole dell’attaccante sui suoi giorni passati in vacanza e su come si sente:

Grazie alla mia famiglia e ai miei amici in questa vacanza mi sono rilassato ed ho staccato, tuttavia mi sono sempre allenato. Sono pronto per la nuova stagione. Ho già parlato con i compagni e con il mister e mi hanno trasmesso energia positiva.

Così dichiara il talento rossonero che commenta poi il calore ricevuto dai tifosi e il suo nuovo numero di maglia: