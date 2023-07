Milan, si punta al doppio colpo in attacco: i tifosi sognano

TrIl calciomercato dei rossoneri entra nel vivo e dopo i primi acquisti, ora la dirigenza è pronta ad affondare il colpo decisivo in attacco.

L’ultimo periodo per un tifoso rossonero non è stato per niente facile, dopo una stagione piena zeppa di alti e bassi con prestazioni discutibili in campionato da una parte e il cammino in Europa in cui i rossoneri si sono spinti fino alla semifinale di Champions League poi persa contro l’Inter, se a tutto ciò aggiungiamo gli addii a dir poco inaspettati di Massara e Maldini e la cessione di Tonali al Newcastle, il tifoso medio ha visto sgretolarsi davanti agli occhi tutte le certezze.

Come si dice in certi casi però, dopo aver toccato il fondo, in questo caso assolutamente metaforico, bisogna solo risalire e la neo-dirigenza rossonera sta rispettando a pieno le aspettative alte che d’ora in poi avranno i tifosi nei loro confronti. La nuova invenzione degli algoritmi applicati al calciomercato sommati alla questione “moneyball” non entusiasmava i supporters rossoneri che però ora dovranno ricredersi.

Mercato Milan, i nomi per l’attacco

Dopo i vari acquisti presentati fin qui dalla presidenza rossonera, ora è la volta di puntare in maniera decisa e netta in una punta centrale forte, prolifica e di spessore internazionale. L’ultima stagione ha palesato la difficoltà della squadra allenata da Stefano Pioli di concretizzare le occasioni da gol con i soli Leao e Giroud in gol mentre il restante reparto offensivo era a dir poco sterile sotto porta.

Il centravanti francese ormai non ha più l’età dalla sua parte e si comprende che il solo Rafael Leao non può, per ovvi motivi, rappresentare l’unico terminale offensivo capace di insaccare la palla in rete per una squadra che nella prossima stagione dovrà dimostrare di poter competere ad alti livelli sia in campo nazionale che internazionale. La neo-dirigenza del Milan è al lavoro per garantire al tecnico un reparto d’attacco degno di nota.

L’acquisto dello statunitense Cristian Pulisic dal Chelsea rappresenta già un bel upgrade per l’attacco rossonero, nelle ultime settimane si sono susseguiti tanti nomi per quello che dovrà occupare il ruolo di centravanti titolare del Milan, da Morata a Taremi passando addirittura per la suggestione Lukaku.

Taremi-Danjuma: i tifosi possono sognare

Nelle ultime ore, come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, sta prendendo quota il nome dell’iraniano Mehdi Taremi in forza al Porto, profilo che sarebbe ottimo per la squadra allenata da Pioli. Ha un’ottima esperienza internazionale, caratteristica che sarebbe fondamentale per il club milanista.

Il giornalista di Sky Sport conferma, inoltre, l’interesse del club rossonero per Danjuma, l’attaccante in forza al Villareal che andrebbe ad occupare la corsia di destra che in alcuni momento della passata stagione ha rappresentato uno dei punti deboli della squadra in match a dir poco fondamentali. L’arrivo di Taremi non escluderebbe Danjuma dato che l’esterno del club spagnolo arriverebbe in prestito, i tifosi quindi possono sognare in grande.