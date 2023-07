Milan, si tenta il sorpasso alla Juventus per un difensore: le ultime

I Rossoneri continuano a guardare su più fronti, tra cui quello riguardante il reparto difensivo. Si prova lo scippo in extremis alla Juventus.

In questa sessione di mercato si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione in casa Milan. L’idea della dirigenza è chiara: chiudere per colpi giovani con un grande margine di miglioramento. Dopo aver già chiuso per sette nuovi innesti, ora la testa è sull’attacco e sulla difesa, dove nel mirino c’è Facundo Gonzalez del Valencia, per il quale la Juventus sembra però essere in netto vantaggio.

Facundo Gonzalez, il campione del mondo U20 cercato da mezza Serie A

Il mondiale U20 si è concluso con la vittoria dell’Uruguay, che hanno battuto l’Italia di Casadei e compagni per 1-0. Tra i giocatori che hanno più impressionato c’è stato proprio Facundo Gonzalez, difensore classe 2003 premiato come miglior difensore della competizione. Nelle ultime ore il campione del mondo U20 sembrerebbe stato bloccato dalla Juventus, ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, i bianconeri sono molto vicini alla fumata bianca, ma non manca l’interesse di altri club di Serie A. Sul difensore ci sarebbe infatti anche il Milan e sullo sfondo la Salernitana.