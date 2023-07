Milan, Taremi si avvicina: il “regalo” del Porto

Da diversi giorni ormai il Milan è sulle tracce di Mehdi Taremi, attaccante del Porto: nelle ultime ore, la trattativa è ben avanzata.

Dopo il terremoto di fine stagione, che ha visto i licenziamenti di Maldini e Massara, dopo la nomina dei due nuovi uomini di mercato, Furlani e Moncada, dopo un inizio di calciomercato piuttosto lento, in casa Milan cominciano a muoversi i primi passi per un mercato che ha l’obiettivo di fornire a Stefano Pioli una rosa competitiva, dopo gli scarsi risultati della passata stagione.

Calciomercato Milan, passi avanti per Taremi

Dopo gli acquisti di Loftus-Cheek, Luka Romero e Pulisic, il Milan non ha intenzione di fermarsi; anzi, il reparto su cui si sta operando di più è quello offensivo, dopo la partenza di Ibrahimovic, un Origi che non convince e un Giroud che non può fare reparto da solo.

Tanti i nomi di attaccanti accostati al Milan, ma fino adesso non c’è stato un vero e proprio affondo ufficiale. Da diversi giorni, però, si sta parlando di un interessamento dei rossoneri per l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi.

Al momento non ci sono stati dei contatti tra la società rossonera e l’entourage del calciatore, ma Furlani e Moncada si sono informati sulla situazione del calciatore e sulle possibili cifre. Il Porto attualmente lo valuta 20 milioni di euro, ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosort, la società portoghese sarebbe disposta ad abbassare il prezzo del cartellino.