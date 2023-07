Tonali-Newcastle, manca ancora l’annuncio: il motivo

Il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle è cosa ormai fatta ma manca ancora l’annuncio ufficiale da parte degli inglesi che sarebbe dovuto arrivare oggi ma che molto probabilmente arriverà la prossima settimana.

Il mese di giugno appena archiviatosi è stato a dir poco scioccante per i tifosi del Milan che hanno dovuto dare l’addio a quattro perni che sono stati grandi protagonisti della rinascita rossonera che ha portato i meneghini alla conquista del diciannovesimo scudetto.

In ordine hanno abbandonato, Zlatan Ibrahimovic che ha anche lasciato per sempre il mondo del calcio giocato, Paolo Maldini e Ricky Massara per delle divergenze con la società legate soprattutto al calciomercato e ultimo, ma sicuramente non meno importante, Sandro Tonali.

Il centrocampista infatti abbandonerà il Milan in direzione Newcastle per un’offerta vicina ai 70 milioni di euro, tutti gli accordi sono stati raggiunti e la trattativa è del tutto definita ma manca ancora l’annuncio ufficiale che sarebbe però dovuto arrivare oggi.

Tonali-Newcastle manca ancora l’annuncio

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’annuncio ufficiale del passaggio di Sandro in bianconero sarebbe dovuto arrivare nella giornata di oggi ma ciò non è stato.

Nulla di saltato però visto che sembrano stati esserci solo dei piccoli problemi di tempistiche, sempre secondo il noto insider l’annuncio arriverà la prossima settimana.

Andrea Mariotti