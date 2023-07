Milan, tra sponsor e campo: gli obiettivi della tournée in America

La tournée americana del Milan non ha solo scopi prettamente tecnico-tattici, ma anche una forte motivazione legata al business rossonero.

Il tentativo del Diavolo di rafforzare il proprio brand negli Stati Uniti è stata la motivazione principale di questa tournée. Come confermato anche dall’a.d. Giorgio Furlani, il Milan vuole ampliare il numero di tifosi americani. L’intento nasce dal fatto che gli Usa sono il più importante mercato sportivo al mondo e fare breccia in questo mercato sarebbe molto importante per il club e sarebbe anche un motivo di orgoglio per la proprietà rossonera, anch’essa americana.

Il test con il Real Madrid

Il Milan però non è in America solo per il marketing, ma anche per testare la rosa e i nuovi acquisti rossoneri. Nella notte tra oggi e domani infatti, alle ore quattro con esattezza, i rossoneri giocheranno la loro prima gara di questa tournée contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I tifosi rossoneri potranno seguire il match in diretta Tv e streaming su Dazn e su Sky Sport.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3. Tra i pali ci sarà Sportiello. La linea difensiva sarà composta da: Calabria, Gabbia, Tomori e Florenzi. A centrocampo ci saranno Loftus-Cheek, Krunic e Pobega. In attacco Messias, Colombo e Pulisic. I giocatori maggiormente seguiti da Stefano Pioli saranno i due nuovi acquisti, Loftus-Cheek e Pulisic, e Lorenzo Colombo, che si gioca in questa tournée la permanenza in rossonero.