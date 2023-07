Morata sempre più lontano dal Milan: la notizia che allontana il colpo

Alvaro Morata non è più nei piani del Milan, il giocatore è lontano dai rossoneri ma potrebbe tornare in Serie A.

Il Milan da qualche settimana seguiva Alvaro Morata, attaccante attualmente all’Atletico Madrid, per portarlo a Milano. Tra i tanti nomi seguiti in attacco, da Scamacca a Taremi passando per lo spagnolo sembrava essere lui la scelta del club rossonero. Tuttavia su di lui c’è un altro club italiano che vuole riportarlo in Serie A. Di chi si tratta.

Milan: Morata sfuma, il colpo si allontana

Un reparto offensivo da riempire e altri club ad insidiare il proprio calciomercato.

Sessione estiva frenetica per il calciomercato del Milan, da obiettivi vicini scippati all’ultimo a club concorrenti pronti a dare battaglia. Ora tocca ad Alvaro Morata nel limbo del mercato. L’attaccante era una suggestione del Milan che ci stava provando in modo concreto ma a quanto pare Milano sarà comunque la destinazione dello spagnolo.

Difatti è l’Inter ormai in pole position per accaparrarsi lo spagnolo. Il sì del giocatore già c’è e in queste ore è in corso un incontro a Milano con gli agenti del calciatore.

Dunque Morata si allontana e il Milan andrà su altri obiettivi come ad esempio Taremi, su cui si spinge forte.