Musah ad un passo dal Milan, cosa manca per chiudere

Manca pochissimo per far arrivare il centrocampista a Milano, serve l’ultimo sforzo per far sì che arrivi l’ottavo acquisto rossonero.

Milan scatenato durante questa sessione di mercato. Nomi importanti come Pulisic e Chukwueze hanno fomentato i tifosi e l’ambiente rossonero, ma a quanto pare non è finita qua. Valencia e Milan discutono da tempo per il 20enne statunitense Yunus Musah, adesso vicinissimo all’approdo in maglia meneghina. Cosa manca però per porre fine a questa telenovela?

Musah-Milan: si aspetta solo l’offerta formale

L’attesa del piacere è essa stessa il piacere, ma fino ad un certo punto. Musah si sente già un nuovo volto del diavolo rossonero, anche se ancora non è così. La Gazzetta dello Sport di oggi, racconta come il Valencia e Musah stiano attendendo la mossa che metterebbe un punto alla questione, ovvero l’offerta formale da parte del club di Cardinale. L’intesa con il giocatore si è raggiunta fin da subito ed adesso manca solo questa formalità per far diventare a tutti gli effetti Yunus un uomo di mister Pioli.

Musah ha spinto tanto per la partenza, tanto da convincere addirittura il Valencia ad abbassare le pretese e a cedere ai circa 20 milioni di euro che il club di via Aldo Rossi sembra disposto a mettere sul piatto. Un ottima plusvalenza da parte della società spagnola, visto che il classe 2002′ è stato prelevato a zero dalle giovanili dell’Arsenal nell’ormai lontano 2019. Con l’arrivo dell’offerta in giornata, il giocatore sarebbe atteso domani a Milano per eseguire le visite mediche prima della firma.