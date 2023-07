Musah e non solo, il Milan prova il doppio colpo dal Valencia: sarà il sostituto di Gabbia!

L’asse Valencia-Milano è uno dei più caldi del mercato. Il Milan non punta solo Musah e ha chiesto informazioni per un difensore.

La dirigenza rossonera infatti potrebbe intavolare un’altra trattativa con la società spagnola per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, gli uomini mercato del Milan con l’ausilio di Stefano Pioli hanno individuato in Facundo Gonzalez l’uomo giusto per sostituire Matteo Gabbia. Il centrale italiano infatti probabilmente lascerà la società rossonera in prestito.

Le motivazioni che hanno convinto il Milan

Il giovane centrale uruguaiano classe 2003 quest’anno si è messo in luce sia con la seconda squadra del Valencia sia con l’Uruguay Under 20. Importanti indicazioni sono arrivate già dalle prestazioni ottenute con il club. Infatti il talentuoso calciatore ha collezionato ben 17 presenze e una rete in campionato. Geoffrey Moncada però si è convinto delle grandi potenzialità del calciatore solo seguendolo da vicino nel Mondiale Under 20 vinto dai sudamericani. Gonzalez è riuscito anche ad aggiudicarsi il premio di miglior difensore del torneo.

La trattativa è agevolata dal suo status di comunitario ottenuto grazie alla cittadinanza italiana e spagnola e non sarà molto dispendiosa economicamente. Il giovane uruguaiano infatti ha un ultimo anno di contratto con il Valencia e potrebbe liberarsi per un piccolo conguaglio economico più una percentuale sulla futura rivendita. Il Milan però dovrà sbrigarsi per portare a termine la trattativa. Il difensore ha parecchie pretendenti, soprattutto in Serie A. Su di lui infatti ci sono anche Monza e Genoa.