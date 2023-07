Musah, il numero di maglia ricorda un’icona rossonera

Il centrocampista americano di proprietà del Valencia è a un passo dai rossoneri, con il giocatore che avrebbe già dato una preferenza specifica sul suo nuovo numero di maglia.

È questione di poche ore, ma Yunus Musah sarà a breve un nuovo giocatore del Milan, con Stefano Pioli che avrà a disposizione una nuova mezzala che all’occorrenza può giocare anche da mediano in un centrocampo a 2.

Il giocatore completa la colonia americana presente a Milanello, già rinforzata dal presidente rossonero Gerry Cardinale e dall’altro neo acquisto Christian Pulisic, compagno di nazionale di Musah e adesso anche di club.

Musah potrebbe prendere il numero 80

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Musah avrebbe già scelto il suo nuovo numero di maglia, che sarà reso ufficiale tra domani e mercoledì, dopo che il giocatore americano avrà concluso le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Milan.

Il centrocampista potrebbe optare per il numero 80. Un numero che i tifosi rossoneri ricordano molto bene e che associano immediatamente a un’icona del calcio mondiale, ovvero Ronaldinho. Il brasiliano ha portato sulle spalle il peso dell’attacco in quegli anni insieme a compagni di reparto come Kaka, Pato e Boriello.

La speranza dei tifosi è che Musah, nonostante il ruolo diverso, ricalchi anche solo in piccolissima parte le orme lasciate da Dinho e che possa portare successi e trofei nella bacheca rossonera. Pioli è sicuramente pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo del Milan.