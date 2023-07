Musah si avvicina al Milan, alzata l’offerta: le ultime

Yunus Musah si avvicina al Milan, che ha alzato l’offerta al Valencia per il centrocampista. Scopriamo le novità.

Il Milan è stato molto attivo sul mercato finora per migliorare il reparto metodista a disposizione di Stefano Pioli. Dopo l’addio di Sandro Tonali che si è trasferito al Newcastle, sono arrivati Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar.

I due, però, presto potrebbero essere raggiunti anche da Yunus Musah su cui il Milan sta lavorando molto nelle ultime settimane.

Le novità su Musah

Il Milan, dopo aver concluso anche la trattativa per Reijnders, non si vuole accontentare ed è pronto a sferrare l’offensiva per Musah. La dirigenza rossonera, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha alzato l’offerta economica al Valencia per il centrocampista statunitense con cittadinanza inglese.

Il Milan ha inoltre già trovato un accordo con Musah ma deve aspettare l’ultimo via libera da parte del Valencia che deve risolvere alcuni problemi interni alla società.