Musah vuole il Milan e non si allena: il piano di Furlani per il centrocampista!

Il club rossonero non si ferma in questo mercato estivo, Furlani e Moncada sono già proiettati sui prossimi obiettivi da inserire all’interno della rosa di Stefano Pioli. Dopo l’arrivo dei nuovi acquisti, tra cui Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic e Okafor, il Diavolo è già proiettato sulla prossima entrata.

Musah-Milan: come prosegue la trattativa?

Il calciomercato per il club rossonero non è ancora finito, i rossoneri sono sempre già convinti di inserire all’interno della rosa: Yunus Musah. Tuttavia, la trattativa sembra essere un po’ complicata e delicata. Infatti, il Milan dovrà aspettare ancora per un po’ per l’arrivo di Musah.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, bisogna ancora aspettare un po’ prima che la trattativa possa andare in porto. Tutto questo perché il Valencia continua a resistere e a rifiutare le offerte da parte del club rossonero. Tuttavia, in casa Milan si continua ad essere fiduciosi. Inoltre, attualmente Musah è in ritiro in Svizzera con il Valencia, ma come riportato da Superdeporte, il giocatore continua a non allenarsi con il resto del gruppo.