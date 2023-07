Niente stadio con il Milan, l’Inter ha l’accordo: scelta la zona

C’è una svolta da registrare nella questione legata al nuovo stadio, dato che pochi istanti fa l’Inter ha fatto sapere di aver trovato l’accordo, ma soprattutto l’area dove costruire il nuovo impianto, con i rossoneri che sono così esclusi dai giochi.

Quelle che si stanno vivendo sono giornate di fuoco per il calciomercato, soprattutto dalle parti di Milano, dove Inter e Milan stanno regalando spettacolo a suon di colpi, nonostante l’avvio burrascoso. I rossoneri, infatti, hanno prima dovuto fare i conti con il divorzio prima da Paolo Maldini e poi da Sandro Tonali, che era considerato la nuova bandiera di questa società. Così come il club della Pinetina, che è rimasto totalmente spiazzato dalla scelta di Lukaku, ma è comunque riuscito ad infiammare il popolo nerazzurro con l’arrivo di Frattesi.

Ma in queste ore, a tenere banco c’è anche un altro fattore che vede coinvolte entrambe le squadre di Milano, ma con i nerazzurri in prima linea e con i 7 volte Campioni d’Europa che questa volta, non hanno rubato la scena agli ‘eterni rivali’. Il riferimento va alla costruzione del nuovo stadio di Milano, del quale se ne parla ormai da diversi anni, ma senza mai arrivare ad una fumata bianca, almeno fino a qualche istante fa.

Inter, trovato l’accordo per il nuovo stadio: si farà a Rozzano

Dopo quasi cento Milan ed Inter non condivideranno più la stessa ‘casa’ per le partite tra le mura amiche, con i nerazzurri che si ‘tirano fuori’ dal Meazza per dare vita ad una nuova era. I vice campioni d’Europa hanno, infatti, raggiunto un accordo di massima con Infrafin per dare il via ai lavori di quello che sarà il nuovo stadio dell’Inter e che sorgerà in un’area distante rispetto a quella attuale di San Siro.

Come riportato dal quotidiano nazionale La Repubblica, infatti, i nerazzurri hanno trovato l’intesa con la società del gruppo Cabassi, che a sua volta, offre all’Inter il diritto esclusivo di costruire su un’area di circa un milione di metri quadri e che si trova nel comune di Rozzano.

Sorgerà dunque al confine con Assago la nuova ‘dimora’ dei tifosi interisti e nei prossimi 5 mesi però, l’Inter effettuerà alcuni studi di fattibilità per verificare il nuovo stadio. Alla luce di tutto ciò i rossoneri saranno gli unici a disputare le gare a San Siro, almeno fino a nuovo ordine, con i tifosi rossoneri che sognano di replicare ai ‘cugini’.