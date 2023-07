Non solo Singo, nome nuovo per la fascia del Milan: gioca nel Feyenoord

Milan scatenato sul mercato: dopo l’acquisto di Reijnders potrebbe arrivare un nuovo rinforzo dal campionato olandese, alternativa a Singo.

Grazie alla cessione record di Sandro Tonali al Newcastle per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), il Milan continua la sua campagna acquisti a gonfie vele: gli acquisti di Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea per circa 20 milioni di euro e il recente arrivo di Tijjani Reijnders dal campionato olandese, hanno riacceso la passione dei tifosi rossoneri. Ora il mercato estivo entra finalmente nel vivo. Resta piuttosto ampio il budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un fantasista/esterno che possa agire sulla trequarti alle spalle della punta, e soprattutto per un centravanti di livello che possa affiancare e far rifiatare lo stesso Olivier Giroud. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono i soliti, con Samuel Chukwueze e Gustav Isaksen ancora in pole, mentre l’alternativa made in Italy rappresentata da Nicolò Zaniolo resta sullo sfondo. Per l’attacco, oltre a Scamacca, Morata e Taremi, il sogno della tifoseria resta Folarin Balogun, giovane centravanti di proprietà dell’Arsenal conteso anche dall’Inter.

In difesa, invece, le valutazioni effettuate dalla dirigenza sono diverse, e rispecchiano la volontà di non effettuare investimenti eccessivamente dispendiosi. Per questo motivo, i rinforzi individuati potrebbero essere esclusivamente sulla fascia destra, quella di capitan Calabria, che durante l’ultima stagione non ha fornito grandissime garanzie.

Milan, nuova idea per la difesa: nel mirino Pedersen del Feyenoord

Il nome indiziato a rinforzare la corsia destra difensiva è quello di Wilfried Singo per cui, soprattutto in questi ultimi giorni, sono stati fatti dei sondaggi esplorativi. L’idea dell’area sportiva rossonera è quella di affiancarlo a Calabria, con il dirottamento di Alessandro Florenzi sulla corsia sinistra come vice Theo, ma la trattativa è in salita al momento. Il Torino, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, valuta il giocatore non meno di 15 milioni di euro, mentre l’offerta del Milan si aggira sui 12 milioni più bonus. Da non escludere un possibile inserimento di Messias nell’operazione con i granata.

L’esterno ivoriano, però, non è l’unica opzione concreta della coppia Moncada-Furlani: stando a quanto riferito da Sportitalia, infatti, negli ultimi giorni la società rossonera avrebbe avviato i contatti con il Feyenoord per sondare la pista che porterebbe a Marcus Holmgren Pedersen. Il terzino destro classe 2000 che milita in Eredivisie ha una valutazione che si aggira sui 7 milioni di euro. L’obiettivo del club di Via Aldo Rossi è quello di portarlo a casa ad un prezzo stracciato, cercando di valorizzarlo quanto più possibile.