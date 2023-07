Nuova avventura per Krzysztof Piatek: c’è l’annuncio ufficiale

L’ex Milan Krzysztof Piatek ha trovato l’accordo con la sua nuova squadra: c’è l’annuncio ufficiale, contratto triennale.

L’ex attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha trovato ufficialmente l’accordo con la sua nuova squadra, per lui pronto un contratto triennale per questa nuova esperienza dell’attaccante polacco. I tifosi del Milan ricorderanno Piatek senza un affetto particolare, visto che nel calciomercato invernale di gennaio 2019 arrivò in rossonero dal Genoa per la cifra monstre di 35 milioni di euro. Oltre ad una doppietta in Coppa Italia contro il Napoli, l’attaccante polacco non ha rispettato le aspettative che si portava sulle spalle, continuando quella che per anni (prima dell’arrivo di Giroud) è stata la cosiddetta “maledizione del nove” in casa rossonera.

Dopo solo dodici mesi, Krzystof Piatek lasciò il Milan per accasarsi all’Herta Berlino, ma anche in Bundesliga l’attaccante non è mai riuscito a rispettare le aspettative, tanto è vero che è tornato per ben due volte in prestito in Serie A, prima alla Fiorentina e poi alla Salernitana, senza mai riuscire a ritrovare la continuità di rendimento in zona gol che aveva fatto vedere nel corso della sua avventura al Genoa. Dopo l’ultima stagione in maglia Salernitana, l’attaccante polacco ora proverà a rilanciarsi con una esperienza completamente nuova.

La nuova squadra di Piatek: annuncio ufficiale

Krzysztof Piatek ha firmato ufficialmente il contratto per la sua nuova avventura, per i prossimi tre anni la sua casa sarà l’Istanbul Basaksehir, squadra di vertice della SuperLig in Turchia. Per comprendere il declino della carriera dell’attaccante polacco, basti pensare che l’herat Berlino pur di liberarsi del suo ingaggio, lo ha lasciato partire a zero, risolvendo bilateralmente il proprio contratto con il club. Per l’Istanbul Basaksehir si tratta ovviamente di un ottimo colpo, soprattutto considerando che è arrivato a parametro zero.

Nel corso dell’ultima stagione in Serie A, con la maglia della Salernitana, Krzystof Piatek ha racimolato 33 presenze, senza però avere la certezza del posto da titolare, segnando 4 gol e regalando ai compagni 5 assist. Un bottino un po’ troppo magro per quello che era un bomber da 13 gol in 19 partite con la maglia del Genoa, che convinsero il Milan a spendere ben 35 milioni di euro per lui dopo soli 6 mesi in Italia. Ora l’attaccante proverà a dare una nuova linfa alla sua carriera calcistica attraverso questa nuova esperienza in Turchia e chissà che, in caso di rendimento molto positivo, Piatek non possa essere tentato di tornare nuovamente a calcare i campi di Serie A.