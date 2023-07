Obiettivo attaccante: il Milan bussa alla porta del PSG

Rinforzare l’attacco è la priorità per i Rossoneri e tra i tanti i profili attenzionati spunta anche un giocatore del PSG.

Dopo aver praticamente chiuso per l’arrivo dall’AZ Alkmaar di Tijjani Reijnders, ora il Milan vuole risolvere la questione centravanti. I nomi che circolano sono tanti e nelle ultime ore sembra essersene aggiunto anche un altro: si tratta di Hugo Ekitike del PSG.

Ekitike al Milan, richiesta alla portata

Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore dalla Francia sembrerebbe certa la scelta dei parigini di mettere sul mercato il classe 2002. La richiesta è di circa 20 milioni di euro, cifra non altissima che potrebbe far gola a molti club, compreso il Milan.

L’attaccante francese pretende più spazio e un eventuale trasferimento a Milano potrebbe essere vantaggioso per tutti, senza dimenticare che sposando la causa rossonera Ekitike potrebbe crescere sotto l’ala del connazionale Olivier Giroud. Al momento non sembra esserci nulla di concreto, ma non è da escludere che Furlani e Moncada possano farsi avanti.