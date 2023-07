Occhio Milan, il centrocampista apre alla cessione: le parole in conferenza

La Serie A scalda i motori. Quasi tutte le squadre sono al completo e i protagonisti affidano ai microfoni curiosità e indiscrezioni sul futuro. E dal ritiro del Bologna arrivano importanti novità per il mercato del Milan.

Il valzer della Serie A ha da poco ripreso avvio, così come le conferenze stampa di rito da parte di ogni squadra. E proprio grazie a queste, i protagonisti del prossimo campionato hanno rilasciato dichiarazioni sulle sensazioni di partenza nonché sul proprio futuro.

Le squadre italiane ed estere stanno ben attente a quello che i calciatori hanno da dire. Tra tutte, lo sa bene il Milan di Stefano Pioli, che con il nuovo staff rossonero sta individuando i rinforzi 2023/2024 per poter ritornare sul gradino più alto d’Italia, dopo un passato campionato al di sotto delle aspettative.

In particolare, il Milan ha drizzato le sue orecchie per Nicolas Dominguez, centrocampista centrale del Bologna. In vista della scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024, la società rossonera non ha nascosto l’interesse verso l’argentino classe ’98.

E proprio in merito alle voci di mercato che lo hanno accostato al Diavolo rossonero più volte, Dominguez ha risposto così ai microfoni ufficiali del Bologna dal ritiro a Rio Pusteria-Valles:

Sicuramente per ambizione personale potrebbe essere una squadre che gioca le Coppe Internazionali. Io qua a Bologna mi trovo benissimo, l’anno scorso siamo andati vicinissimo a giocare anche noi una Coppa, ma qui sto bene così come la mia famiglia. Io non so niente di questi rumors. Ho la testa qui a Bologna, ho un altro anno di contratto e mi alleno per fare bene nella prossima stagione. Rinnovo? La predisposizione c’è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c’era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori