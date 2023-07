Operazione in entrata chiusa: manca solo l’ultimo ok

È in arrivo un altro acquisto per il Milan. Scopriamo insieme di chi si tratta e le cifre dell’operazione in chiusura.

Il Milan è molto attivo in quest’avvio della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver salutato Sandro Tonali, il cui passaggio al Newcastle è oramai ufficiale, e Brahim Diaz – che è tornato al Real Madrid, a causa della scadenza del prestito – sono arrivate anche varie operazioni in entrata. Sono già ufficiali, infatti, gli acquisti di Marco Sportiello, che è arrivato a parametro zero dall’Atalanta, Ruben Loftus-Cheek che è stato acquistato per 16 milioni di euro più bonus dal Chelsea e Luka Romero che, invece, è arrivato a parametro zero dalla Lazio. I rossoneri, però, stanno continuando a lavorare sul mercato in entrata.

Vari profili sono sul tavolo dei dirigenti del Milan per migliorare i vari reparti del campo. Tra i nomi più caldi in orbita rossonera ci sono quelli di Musah dal Valencia, Pulisic dal Chelsea, Reijnders dall’AZ Alkmaar, Chukwueze dal Villareal ma non solo. Si prospetta una lunga sessione estiva di calciomercato per i dirigenti del Milan che, anche tramite il rinnovo del contratto di Leao, hanno manifestato la loro priorità: tornare a vincere in questa stagione, dopo un anno in cui non è arrivato neanche un trofeo. Come accennato, il Milan sta lavorando molto sul nome di Pulisic, l’operazione sarebbe ad un passo dalla conclusione.

Pulisic-Milan, trattativa in chiusura

Dopo aver lavorato per molte settimane sul profilo di Daichi Kamada, con cui c’era anche un accordo per il trasferimento a parametro zero, il Milan ha virato nelle ultime settimane su Christian Pulisic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno classe 1998 ha trovato un’intesa con i rossoneri, che ora stanno trattando con il Chelsea per la definizione del trasferimento. L’offerta del Milan è arrivata a 20 milioni di euro più bonus e si attende il sì dei Blues per la chiusura della trattativa.

La sensazione è quella che il trasferimento si possa concludere in tempi molto brevi per permettere a Pioli di avere il giocatore già in ritiro precampionato. L’ex giocatore del Borussia Dortmund, inoltre, ha origini croate e ciò non precluderebbe alla dirigenza rossonera l’ingaggio di un altro giocatore extracomunitario in questa sessione di mercato, dopo Loftus-Cheek. Il Milan, infatti, è molto interessato anche al profilo di Samuel Chukwueze che andrebbe ad occupare l’ultimo slot per gli extracomunitari a disposizione. Il nigeriano andrebbe a completare un reparto offensivo di tutto rispetto.