Pioli attende Musah: quale sarà il suo ruolo nel Milan?

Il Milan è attivissimo sul mercato ed è vicinissimo a chiudere il suo ottavo colpo di questa sessione: è infatti vicinissimo Yunus Musah dal Valencia. Il classe 2002 dovrebbe costare poco meno di 20 milioni e andrà a rinforzare il centrocampo rossonero.

Manca ancora l’ufficialità, ma Musah può essere considerato un giocatore del Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra i club è stato trovato e mancano gli ultimi dettagli, dopodiché lo statunitense sarà ufficialmente rossonero.

Musah può essere un vero e proprio jolly per Pioli, poiché potrà utilizzarlo come mezzala nel 4-3-3 e come mediano nel 4-2-3-1. La sua qualità principale è la progressione palla al piede, con cui riesce a creare superiorità numerica e questo è un altro motivo per cui può essere utilizzabile in entrambi i moduli.

Musah: dietro nelle gerarchie ma pronto al sorpasso

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, nelle gerarchie di Pioli Musah sarà un’alternativa a Loftus–Cheek e Reijnders. Questo chiaramente non vuol dire che non giocherà, anzi, il Milan ha tre impegni in questa stagione e ha bisogno delle energie di tutti per onorarli al meglio.

C’è anche da dire che si tratta di tre nuovi acquisti, dunque le gerarchie del momento possono variare grazie a prestazioni altisonanti, imprevisti, adattamenti. La cosa certa è che nessuno nel centrocampo del Milan rimarrà a bocca asciutta, tutti avranno un ruolo importante nel gioco di Pioli.