Prende forma il CdA del Milan: nominati due nuovi membri

Il CdA del Milan, nei giorni scorsi si è riunito e ha nominato dei nuovi membri che ne faranno parte sin da subito.

Dopo l’addio dei due artefici dei traguardi recenti del Milan, Frederic Massara e Paolo Maldini, la dirigenza rossonera sembra essere decisa nel continuare con il progetto del moneyball e soprattutto mettendo in azione degli algoritmi per il calciomercato in entrata.

La cessione di Tonali al Newcastle ha destato malumore tra i tifosi che al momento della notizia non sapevano che aspettarsi da parte di questa nuova dirigenza, eppure ora dopo i primi colpi in entrata la situazione sembra a dir poco sotto controllo con i tifosi e gli addetti ai lavori entusiasti di vedere dove arriverà la neo-dirigenza rossonera.

Cda Milan, due new entry

La prossima stagione sarà fondamentale per comprendere le ambizioni di questa società e di questo club che dopo due annate a dir poco meravigliose, deve confermarsi ad alti livelli per competere con le altri big di Serie A che avranno il coltello tra i denti nel prossimo campionato.

Avere una società forte alle spalle è il primo passo per una squadra vincente e di successo e, al netto della confusione e delle polemiche che ci sono state per gli addii di Massara e Maldini, la società rossonera sembra avere le idee ben chiare su quello che sarà il presente e il futuro del Milan.

A tal proposito, come riporta il portale Calcio&Finanza, lo scorso 23 giugno il Consiglio di Amministrazione del Milan si è riunito nuovamente e ha nominato due nuovi componenti: Robert Klein e Kevin LaForce.