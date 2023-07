Problemi con il visto, Chukwueze salta la tournée negli USA? Il Milan ha deciso

Il Milan è alle prese finali con l’acquisto di Samuel Chukwueze, in arrivo dal Villareal. Tuttavia, nonostante il rinforzo arriva una brutta notizia per i rossoneri.

La dirigenza rossonera sta organizzando l’arrivo di Chukwueze in città, ma è altamente improbabile che il nigeriano possa arrivare già oggi a Milano, dunque con ogni probabilità non potrà raggiungere i compagni per la torunée americana.

Chukwueze non partirà per l’America

Il nigeriano non potrà raggiungere i nuovi compagni di squadra in America visto che l’affare con il Villareal è ancora in via di definizione, dunque Chukwueze nella giornata di oggi non raggiungerà ancora la città di Milano per firmare il suo nuovo contratto.

Il calciatore nigeriano non partirà per il ritiro negli Stati Uniti perchè la trafila per il permesso di lavoro e il visto non lo permettono. Il Milan, non potendo risolvere in tempi brevi questo problema ha deciso nel frattempo di farlo allenare nel centro sportivo di Maranello.