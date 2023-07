Pronte due uscite in casa Milan: restano in serie A

Rossoneri molto attivi in entrata nelle ultime settimane, ma c’è bisogno anche di sfoltire la rosa. Pronte due cessioni in Serie A!

Ufficiale l’uscita di Tonali e gli acquisti di Loftus-Cheek e Pulisic. I rossoneri sono molto attivi durante questa sessione di mercato. Si sondano nuovi jolly per l’attacco, una punta di ruolo ed almeno un altro centrocampista. Occhio anche alle uscite. Due nomi sono molto vicini a lasciare verso due club di Serie A. Il punto sulle loro situazioni!

Si muovono Torino e Genoa: verso la fumata bianca?

Secondo Tuttosport, è tornata viva l’opzione Torino per Junior Messias. La trattativa era già stata avviata in passato, ma era giunta ad uno stato di fermo. L’ala brasiliana piace anche a Juric, è arrivato il suo via libera per l’operazione. Il calciatore potrebbe diventare il nuovo trequartista nell’attacco a 3 dei granata.

Contratto in scadenza, età avanzata ed ammortamento porterebbero ad una spesa totale di circa 3 o 4 milioni che alleggerirebbe le casse rossonere soprattutto per lo stipendio percepito. Occhio alla situazione Singo. L’esterno piace al Milan che potrebbe provare ad inserirlo nella trattativa per portare Messias al Torino.

Il secondo nome vicino all’uscita è quello di Matteo Gabbia. Secondo Calciomercato.com i rossoneri hanno già deciso, di comune accordo con il giocatore, di valutare un prestito per permettere al giovane difensore di acquisire minutaggio importante.

Negli ultimi giorni il Genoa si è inserito con forza nella trattativa ed avrebbe sorpassato Frosinone e Salernitana che si erano già mosse da tempo. Situazione in evoluzione, ma con ogni probabilità Gabbia lascerà il Milan (in prestito) durante questa sessione di mercato.