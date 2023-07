Reijnders è un nuovo giocatore del Milan, firmato il contratto: i dettagli

Tijjani Reijnders è pronto a vestire la maglia del Milan, tutto fatto per il suo arrivo.

Manca solo l’ufficialità del club, ma intanto il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 è stato firmato.

Dopo Loftus-Cheek, Romero e Pulisic, ecco che Stefano Pioli avrà alla sua corte un ulteriore rinforzo. Il mercato del Milan però non si ferma qui: proseguono i contatti per Musah a centrocampo e per Taremi in attacco.

Reijnders al Milan: i dettagli del contratto

Il centrocampista olandese ha firmato un quinquennale da 1.8 milioni netti a stagione, a riportarlo è Nicolò Schira.

Già da domani il calciatore sarà a Milanello per conoscere i suoi nuovi compagni e svolgere la prima seduta d’allenamento.