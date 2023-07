Reijnders, le prime parole in rossonero: “Non vedo l’ora di iniziare”

Il centrocampista è stato acquistato dall’AZ Alkmaar e andrà a far parte dell’organico di Stefano Pioli. Sul suo profilo Instagram il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni rossonere.

Il Milan ha confermato un nuovo acquisto a centrocampo: si tratta di Tijjani Reijnders, giovane centrocampista che da poco è entrato nel giro della nazionale olandese, come dimostra l’esordio del giocatore durante la Nations League.

La società rossonera ha comunicato l’acquisto sui suoi canali ufficiali, dichiarando che il neo acquisto indosserà il numero 14. Il centrocampista completerà il reparto insieme a Loftus Cheek, Bennacer, Pobega e Krunic.

Reijnders è entusiasta: “Sono felicissimo di arrivare in questo Club!”

Reijnders ha espresso il suo entusiasmo sul suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato una foto in cui mostra sorridente la sua nuova maglia rossonera seguita da questa didascalia:

Sono felicissimo di arrivare in questo Club storico. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia.

Il centrocampista olandese ha affermato anche:

Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra.

Reijnders entra subito nell’universo Milan a gamba tesa e con tante voglia di dimostrare di essere un profilo da grande squadra, in grado di poter reggere il peso di giocare in un tempio del calcio come San Siro.