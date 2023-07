Reijnders-Milan, prima offerta ufficiale del club: c’è la risposta dell’AZ!

Il Milan ha formulato la prima offerta ufficiale per il centrocampista, la risposta dell’AZ è prontamente arrivata.

Continua a spingere su Tijjani Reijnders il Milan. Il giovane centrocampista sarebbe utile per rimpolpare il centrocampo milanista e il club vuole accelerare per chiudere la trattativa. Nella giornata di oggi è stata formulata, da parte del Milan, la prima offerta ufficiale per il giocatore dell’AZ Alkmaar.

Milan: prima offerta per Reijnders

Il club rossonero ha inoltrato la prima offerta all’AZ Alkmaar per Reijnders che però, il club olandese, ha rifiutato.

La notizia è stata riportata da Fabrizio Romano su Twitter. Il Milan infatti avrebbe formulato un’offerta di 15 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Il club olandese, però, ha rispedito al mittente l’offerta ricevuta. La richiesta infatti è più alta per il centrocampista 24enne ed il club detentore del suo cartellino non vuole fare sconti.

Tuttavia il Milan non ha intenzione di mollare la presa e l’idea è di presentare una nuova offerta, modificando le cifre, all’AZ Alkmaar entro oggi.