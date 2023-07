Retroscena Ibrahimovic, Leao racconta: “Ci ha mandato un messaggio”

Rafael Leao, in una recente dichiarazione alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo Milan, dove è spuntato anche un retroscena su Ibrahimovic, che ha lasciato i rossoneri proprio al termine della stagione appena conclusa.

Rafa Leao è sempre più pronto a fare il Milan suo, visto che a partire da questa stagione indosserà la maglia numero 10, lasciata in eredità da Brahim Diaz, che è tornato nel suo club di appartenenza, il Real Madrid.

Le parole di Leao su Ibra

L’ala portoghese del Milan ci ha tenuto a spendere delle parole anche su Zlatan Ibrahimovic, che ha trascinato la squadra verso la conquista dello Scudetto l’anno scorso, dopo dieci anni dall’ultima volta.

“Un compagno ha girato sul gruppo whatsapp della squadra un suo messaggio (Ibra) di forza: dice che tifa per noi ed è uno di noi. Forse ci vedremo presto”. Queste le parole di Leao sullo svedese, che dunque si è messo in contatto con la sua ex-squadra per incitarli e soprattutto incoraggiarli.