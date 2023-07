Retroscena Milan, poteva andare in Premier League per 100 milioni

Ha dell’incredibile il retroscena di mercato trapelato nelle ultime ore che riguarda un giocatore del Milan.

Il Milan è stato molto attivo in queste prime settimane di calciomercato estivo. I rossoneri sono riusciti a finanziarsi il mercato tramite la cessione di Sandro Tonali trasferitosi al Newcastle per circa 80 milioni di euro, bonus inclusi.

Il Diavolo, però, avrebbero potuto cedere anche un altro giocatore per una cifra faraonica proprio in Premier League. Si tratta di Mike Maignan, che è stato a lungo corteggiato dal Manchester United per trasferirsi nel Regno Unito.

Il retroscena su Maignan al Manchester United

Il Manchester United è stato per alcune settimane alla ricerca di un nuovo portiere. Prima di affondare il colpo su André Onana, i Red Devils hanno a lungo corteggiato anche Mike Maignan. Secondo quanto riportato da The Athletic, però, i dirigenti del club inglese hanno abbandonato subito la pista quando il Milan ha chiesto circa 100 milioni di euro per lasciar partire il portiere francese e hanno virato su Onana.

Erik Ten Hag ha poi cominciato a corteggiare l’ex portiere dell’Ajax nei giorni della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’ottima prestazione offerta dal portiere camerunense nella finale della Coppa dei Campioni ha spinto i dirigenti del Red Devils ad affondare il colpo concretizzatasi qualche giorno fa.